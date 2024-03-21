BES'te ödeme tarihi belli oldu: Herkes için hayal kırıklığı oldu...

26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de BES yönetmeliğinde değişikliğe gidilmişti. "Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği" ile BES katılımcılarına konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet hallerinde sistemden ayrılmadan hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'si kadar kısmen ödeme yapılabilmesine; ev olarak, konut alımı ve evlilik hallerinde kendisine kısmen ödenen tutarının yüzde 20'sine, eğitim ve doğal afet hallerinde ise yüzde 25'ine kadar devlet katkısı hesabındaki tutarla sınırlı olmak üzere bu tutardan da ödeme yapılabilmesine olanak verilmişti.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu değişikliklerin uygulanmaya konmasını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar erteledi.

Kaynak: Kamu Son Haber