HAK-İŞ'den asgari ücret tepkisi: "Derhal gerekenler yapılmalı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan “Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış devam ederse doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır. Temmuz'daki şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekmekte" diye konuştu.

HAK-İŞ tarafından basın mensuplarının davetli olduğu iftar programı düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylarda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Filistin’in işgaline karşı net bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Arslan, “Bağımsız ve başkentinin Kudüs olduğu bir Filistin Devleti’nin kuruluncaya kadar HAK-İŞ’in Filistinli kardeşlerimizle dayanışması devam edecektir” dedi.

“FİLİSTİN İÇİN 15 MİLYON LİRALIK YARDIM TOPLANDI"

Gazze’de yaşayan Filistinliler başta yaşama hakkı olmak üzere temel haklarını savunmanın tarihi ve insani sorumluluk olduğunu söyleyen Mahmut Arslan, özellikle 7 Ekim’deki olayların ardından Konfederasyon olarak olağanüstü toplandıklarını söyledi. Türkiye’de çeşitli mitinglerle farkındalık oluşturduklarını ve yardım kampanyaları başlattıklarını aktaran Mahmut Arslan, "Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu ve sendikalarımızla bir yardım kampanyası başlattık ilk etapta yaklaşık 15 milyonluk bir kaynak oluşturduk” açıklamasında bulundu.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ VE FİYATLARDAKİ TIRMANIŞ DEVAM EDERSE ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI HIZLANACAK"

Ocak ayında belirlenen asgari ücretin ‘2024 yılı için sadece 1 seferlik belirlenmesi’ hakkında konuşan Mahmut Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini vurguladı

Mahmut Arslan, Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır. O zamanki şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekiyor. Tabii bir asgari ücret tespit komisyonunun bir tarafı olmadığımız için bizden ziyade asgari ücret tespit komisyonunun üyeleri olan işçi, işveren ve hükümetin bu konuda ortak bir tavır belirlemesi gerekiyor.” diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber