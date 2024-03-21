Şimşek'te yeni hedef Gaziantep

CORENDON Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin oyuncularına verdiği 4 günlük izin bugün sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasında 9 puan alan öğrencilerini milli aradan dolayı 4 günlük izinle ödüllendiren Tekke, ligin 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak olan müsabakanın çalışmalarına bugün start verecek. Ligde 39 puana ulaşarak rahat bir nefes alan ve ateş hattından uzaklaşan turuncu yeşili takım, Gaziantep deplasmanından da 3 puanla dönerek üst üste 4. galibiyetini almak istiyor. Alanyaspor'un bugün başlayacak olan Gaziantep FK mesaisine milli takımlarda olan Balkovec (Slovenya), Aliti (Kosova) ve Hadergjonaj (Kosova) yer almayacak. Sakatlıkları sona eren Hwang ve Loide ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ