'Alanya çok yoruldu'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayan Osman Özçelik, projelerini de anlattı. CHP Adayı Özçelik'in önemli açıklamalar yaptığı canlı yayından öne çıkan başlıklar şöyle:



‘45 GÜNDE OSMAN ÖZÇELİK’İ SANIRIM HERKES TANIDI’



Siyaset genlerimde varmış herhalde, hızlı bir giriş oldu. Siyaseti biliyordum ama politika alanında bir deneyimim yoktu. Hızlı olmak zorundaydık, 45 gün öncesiydi. Bana 'Osman Özçelik’in adını biliyoruz ama yüzünü bilmiyoruz' diyorlardı, sanırım bugün herkes tanıdı. ‘Birleş Alanya’ sloganı ile yola çıktık. 45 gün önce ben de masanın öbür tarafındaydım. 45 gün önce Alanya’nın bütün sorunlarını biliyordum. Ben de bir seçmendim. Elimizi taşın altına koymak gerekiyor diye yola çıktık.



‘VATANDAŞIN CEBİNİ YORMAYACAĞIZ’



Arkadaşlarımla birlikte geniş çalışmalar yaptık. Derin bir yoksulluk maalesef ülkemizde olduğu gibi Alanya’da da var. Alanya’da 130 bin sabit gelirli insan var. Bu rakamlarla Alanya’da yaşamak zor. Sosyal belediyeciliği Alanya’ya getirmek istedik. Dar gelirli ailelere yılda 1 kez o yılın asgari ücret seviyesinde yardım edeceğiz. 18 yaşına kadar olan gençlerin de toplu taşıma araçlarında ücretlerini biz karşılayacağız. Emeklilerimizin de sosyal hayata tutunabilmelerini istiyoruz. Alanya’nın doğu, batı ve merkezinde dar gelirli vatandaşların kullanacağı, ceplerini yormayan, sosyalleşebilecekleri bir sistem kuracağız. Ayrıca sosyal belediyecilik hizmeti içerisinde ismini ‘Alanya Kart’ ya da ‘Halk Kart’ koyabileceğimiz, Alanya’nın yerli esnafından alışveriş yapmaları kaydıyla kart vereceğiz. Her projede tek bir kesime değil etrafına da dokunacağız.



‘TANINMAMAK BENİM İÇİN AVANTAJ’



Seçim sürecine girerken tanınmak mı tanınmamak mı avantaj diye sorarsanız, bana göre tanınmamak avantaj.

Şu an 13 yarışan belediye başkan adayı var. Bunlardan 3’ü iddialı. Diğer 2 aday yeterince tanınıyor. Ben siyaseti bilirim dedim ama politikayı bilmiyorum dedim. 45 gündür de sahadayım, buradan baktığım zaman tanınmamak avantaj gibi görünüyor. Tanınmama kısmına da katılmıyorum. Benim Alanya’da 3 bin 700 tane organik olarak alışveriş yaptığım esnaf arkadaşım var. Onların da aileleri var. 45 günlük sürede tanınmamakla ilgili bir sorunum olduğunu düşünmüyorum.



‘HESAP VEREBİLİR OLACAĞIZ’



Bir kere tıkır tıkır işleyen bir belediyecilik sistemini hayata geçireceğiz. Ve sosyal belediyecilik kavramını CHP’li belediyelerde olduğu gibi Alanya Belediyesi’nde de sağlayacağız. Belediyenin içerisinde herkese karşı adaletli olacağız. Bir kere şeffaf olacağız. Ben belediye başkanı olduğumda; 1 Nisan’da olacak inşallah. 29 Şubat 2025 tarihi itibari ile belediyenin gelir gider tablosunu belediyeye asacağım. Benim vatandaşım bunu görecek. Hesap verebilir olacağız. Herkese eşit fırsat sağlayacağız. Çalışanlarımıza da eşit standartlar sunacağız. Ama hak eden çalışanın maaşını yapabileceğimiz kadar arttıracağız. Alanya Belediyesi çalışanlarına 'Yüzde 82 zam yapacağız' dediler. Çalışanlar hesap yaptı ama bir türlü yüzde 82’lik oranı yakalayamadı. Biz açığın ne olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimizde bu farkı personele vereceğiz.



‘ALANYA’NIN EN GÜZEL HALİNE GETİRİLDİĞİNE İNANMIYORUZ’



Alanya’nın en büyük problemlerinden biri ‘Ben yaptım oldu' mantığı. Bunu ortadan kaldıran bir yönetim şeklimiz olacak. Alanya halkı ne istiyor, ne bekliyor diye düşündük. Sonra Alanyalıları davet ettik. Bir arama konferansı düzenledik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Yaklaşık 400 bin nüfusu var Alanya’nın. İlk lansman toplantımızı Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) yaptık. Burada 300 kişilik bir salon var. Çok güzel bir filmimiz vardı. Filmi ekrana verdik, ben utandım. O kötü teknolojiyi görünce konuklarıma karşı mahcup oldum. Çıkarken de ‘Alanya buna layık değil’ dedim. Ben ve ekibim Alanya’nın en güzel haline getirildiğine inanmıyoruz. Var olanı iyileştireceğiz. Olmayanı da yeniden inşa edeceğiz.



‘BARINAKTA KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLECEK’



Alanya Belediyesi’nin Demirtaş tarafındaki barınağında çok sağlıksız koşullar var. Çok basit dokunuşlarla iyileştirilebilir. Oradan başlayacağız. Oradaki alanın yeterli olamadığını biliyoruz. O canları koruyan, kollayan o kadar insanlar var ki. Bu canlara insani şartları sağlamalıyız. O alanlar genişletilecek. Daha steril hizmet verilmesi sağlanacak. En temel unsur, çevre, deniz, toprak ve su. Bunların korunması lazım. Geri dönüşüm konteynerleri var mı evet var ama yetersiz. Bunu iyileştireceğiz.



‘BİZ ALANYA BELEDİYESİ’NE GELDİĞİMİZDE ÖNCE İNSANA DOKUNACAĞIZ’



Projelerimiz arasında Alanya’daki sivil toplum örgütlerinin bir arada bulunacağı bir yapı da var. Emekli ve dar gelirliye destek verecek projeler de. Ben Konfüçyüs’ün ‘Bir şey yapacaksan en iyisini yap, en iyini yapamıyorsan en iyisini yapanı takip et’ felsefesini benimsedim. Özellikle dar gelirli ve emeklilere yönelik çalışmalar yapacağız. Alanya Belediyesi’nin gelirleri ile sosyal destek sağlayabiliriz. Bunu yapabiliriz, yeter ki kaynaklarımızı çarçur etmeyelim. Biz Alanya Belediyesi’ne geldiğimizde önce insana dokunacağız. İnsan çocuğunu ayıramaz. Bu projeler benim çocuklarım olacak. Bu projeleri düşünürken şunu belirledik. Her belediye başkanı adayı şunu demeli. ‘Alanya’ya değer katmalıyım.’



Biz Alanya’da bir araştırma yaptırdık. Alanya’nın en büyük problemi ulaşım ve park çıktı. Ve insanlar bize ‘Ulaşımı çöz, başka bir şey istemiyoruz’ dediler. Otogar bölgesinde geçmiş teknolojiyle bir arıtma var. O arıtmanın oradan kaldırılması lazım. Oranın altını otopark yapmayı planladık. Üstünde de insanların yararlanacağı sosyal alanlar planladık. Biz burayı yaptığımızda ailelerin çocuklarıyla gitmelerini sağlayamayız. Bugünden yarına 2 günde Alanya’yı değiştiremeyiz ama yapılan yanlışları düzelteceğiz.



‘HASTANE BÖLGESİNİ RAHATLATACAĞIZ’



Örneğin Oba’da Eğitim Araştırma Hastanesi var. Yukarıda onkoloji hastanesi projesi vardı, onkoloji hastanesini aldılar, Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yanına getirdiler. Ama şunu ön görmüyorlar, 5 yıl sonra o bölge tıkanacak. Araç trafiği insanları kilitleyecek. Biz Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yanına bin küsür araçlık otopark planladık. Orası çok sulak bölge. Belli bir metrenin altına inemezsiniz. Onkoloji Hastanesi’ni getireceksiniz. Yanına hasta sahiplerinin konaklayacağı konuk evleri yapmanız lazım. Biz Onkoloji Hastanesi’ni yerine göndereceğiz. Oraya da sosyal alan ve otopark yapacağız. Tabi biz buna 3 ay sonra başlayamayız ama bu böyle olmalı. 1 dönem sonra ben ve arkadaşlarım, Alanyalıların ‘İyi ki Osman Özçelik ve ekibini seçmişiz’ demelerini istiyoruz.



‘O ZAMAN BANA BU ADAM DELİ DEDİLER’



Alanya çok yoruldu. Alanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından çok sayıda göç aldı. Çok sayıda inşaat yapıldı. Alanya çekilmez hale geldi. Turist Alanya’ya neden gelsin? Deniz, kum, güneş var tamam ama Alanya’nın içi boş. Bu insanlar buraya eğlenmeye geliyorlar. Alanya’da deniz, kum, güneş ve tarih var ama değerlendiremiyoruz. Alanya’da Kızılkule var, tersane var. Ben Tophane’de yaşıyorum. Alanya’dan tophanede ilk ev alan benim. Bana o zaman ‘Deli bu adam’ dediler. ‘Herkes Tophane’den Alanya’ya gelir, bu adam Tophane’ye gidiyor’ dediler. Şimdi insanlar buradan ev alıp restore ettiriyor. Kalemiz eski Tophane haline gelmeye başladı. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde dağın tepesinde bir tarihi yapı restore ediliyor. Bizim de orayı ziyaret etmemiz sağlanıyor, bir dünya da paramızı alıyorlar. Vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Oranın temizlenmesi, oradaki evlerin restore edilerek cazibesinin arttırılmasını planlıyoruz. Nasip olursa o proje hayata geçirilecek.



‘OSMAN ÖZÇELİK’E KARA ÇALAMAYACAKLARINI DA GÖRDÜLER’



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Alanya mitinginde 2 tane pankart açıldı. Kimlerin yaptığını, nasıl yaptığını biliyorum. Yapanlar da aday arkadaşlarımdan bir tanesi ve ekibidir. Baktılar ki Osman Özçelik’i Alanya tanımaya başladı, bütün tuşlara basmaya başladılar. Bütün tuşlara bastıklarında bizim Alanya için motivasyonumuzu kaybedeceğimizi düşündüler. Bizim sloganımız ‘Birleş Alanya’. Ben Alanya’ya hizmet için geldim. Ben ve arkadaşlarım hayatlarının 5 yılını Alanya’ya verdiler. Hepsinin liyakat sahibi olduğunu rakiplerimiz de gördü. Bu kötü siyasete girdiler. Osman Özçelik’e kara çalamayacaklarını da gördüler. Bu memlekette iyi insanların sayısı hala kötü insanlardan daha fazla. Beni ulusal siyaset içerisine çekip Alanya’daki konsantrasyonumu dağıtmak istiyorlar. Bir tek pankart değildi, 4 tane provokasyon girişiminde bulundular. Araçlarımıza gizlice afiş de koydular. Bunlara gerek var mıydı? Onlar adına üzgünüm.



‘ALANYA’YI RAHATLATMAMIZ LAZIM’



Tüm yapacağımız projelerimizin altına otopark yapacağız. DEMAŞ’ın olduğu yere bir kültür merkezi yapmak istiyoruz. Oradaki petrol ofisini kaldıracağız. Polis lojmanlarının taşınması için girişimde bulunacağız. Başka bir yer göstereceğiz, lojman yapımını sağlayacağız.

Bizim Alanya’yı rahatlatmamız lazım. Bunun için bölgeye trafik akışını azaltacak projeler inşa etmek istiyoruz.



‘BAŞLANAN İŞ BİTER’



Arıtma kokuyor. O arıtmayı Alanya’dan uzaklaştırmamız lazım. Orada 25 binin üzerinde insanımız yaşıyor ve o insanlar o kokuya maruz kalıyorlar. Zamanında en iyi teknolojiyle yapılan bir yapıydı. Bu yaptığımız yapılanı yıkmak değil. Alanya’nın bu bölgesini iyileştireceğimize inanıyorum. Burası sadece park olarak görülmemeli. Tüm caddeleri rehabilite ederek aydınlatacağız. Vatandaşlar gece yarısında pırıl pırıl caddelerde dolaşacaklar. 1 yılda olmaz ama başlanan iş biter.



‘CUMA PAZARI UCUBE BİR PROJE’



Alanya’da meydan oluşturmak için Hükümet Konağı yıkılamaz çünkü koruma altında bir bina. Belediyenin var olduğu binanın sonradan eklenen kısımları yıkılmalı. Alanya’nın yaşayan bir müzeye ihtiyacı var. Buranın kent müzesi olarak kullanılması lazım diye düşünüyorum. Cuma Pazarı Alanya’nın bir klasiğiydi. Altı otopark olarak yapılmalı, üstü geleneksel pazar olmalıydı. Bana göre ucube bir yapı. Dünyanın pek çok yerinde eski meydanları bırakın yıkmayı, korumaya çalışıyorlar. Osman Özçelik ve ekibi yıkmaya gelmiyor, mevcut yapıları rehabilite etmeye geliyor.



‘BU KONUDA MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM’



Balıkçı barınağı ve yat limanının yer değiştirmesi teknik olarak mümkün değil. Balıkçı teknelerinin altında 3-3.5 metre üzerinde derinliği vardır. Bu nedenle teknik olarak balıkçı barınağını Yat Limanı'na götürmek mümkün değil. Gezi teknelerini başka bir yere alabilirsiniz. Yatları getirirsiniz, görsel olarak güzel olur, evet katılıyorum ama matematiksel olarak yetersiz kalır. Benim özelliğim şu, benim ve ailemin farklı şehirlerde işleri var. O işler de işinde iyi olduğunu düşündüğüm insanlara emanet. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Ben yönetmeyi bilirim. Ben her dairenin içerisine liyakatli birini getirir koyarım. Benim özelliğim, araştırmadan, sormadan, detaylarını öğrenmeden konuşmam.

Tarımımız ve turizmimiz başı boş bırakılmış, herkes kendi imkanları çerçevesinde kendi işini geliştirmeye çalışıyor. Ne yapacağız biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bir uygulama var. Özelikle üreticiye tarımla ilgili kısımlarda, kooperatifleşme anlamında destek vereceğiz Kooperatifleşme önemlidir. Hakikaten tarımla ilgili ciddi geliştirecek projelerimiz var. Bunların içinde fide de var. Fide deyip geçmeyin, bir biber fidesi 7,5 TL.



HAFİF RAYLI SİTEM PROJESİ



Tosmur girişinden Dinek'e kadar bizim geniş bir orta refüjümüz var. Bir tek ray üzerinde gidip gelecek. Orta refüjü kullandığımızda o refüjdeki ağaçları kaybetmeden, o yeşilliği koruyacağız. Alanya’dan Antalya’ya bir tren olsa ben asla aracımla gitmem. Halkımız da Tosmur ve Dinek arasında bu sistemi kurduğumuzda aracını kullanmayacak. Çevreyi kirletmeyecek. Trafik yoğunluğu oluşturmayacak, park yeri aramayacak. İnternetten bir yerden indirip koymadık bu projeyi.



‘BELEDİYE HALKA DOKUNACAK’



Projelerden biri de Alanya’nın 25-30 yıllık master planını yapmak. Alanya’da çevreyolunu yapacaklarını söylediklerinde kıyamet kopmuştu ama şu an yetmiyor. Alanya’yı planlamak lazım. Belediye halkını rahatlatacak. Halkına dokunacak.



‘TEK BİR KURUŞUNUZU HEBA ETMEYECEĞİM’



Benim adım Osman Tarık Özçelik, dediler ki ‘Bu adamı tanımıyoruz.’ Ben ve ekibim, hiç birimiz makamımızı kullanarak haksız yere zenginleşmeyeceğiz. Dağa taşa resmimizi koymayacağız. Benim kapım her zaman açık olacak. Tek bir kuruşunuzu heba etmeyeceğim. Ben bütün telefonlara bakacağım demiyorum ama tüm telefonlara bakılacak sistemi de kuracağız. Alanya halkı ne zaman isterse hesap soracak, biz de cevap vereceğiz." (Kübra KAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi