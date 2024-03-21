'Alanya esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz '

Bu sorunlara yönelik somut adımlar atmayı planlayan Demir, Mesleki Sertifikasyon Merkezleri kurarak gençlere meslek edindireceklerini ve esnafın usta ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Alanya'nın ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Demir, "Bu projelerimiz, esnafın karşılaştığı günlük zorluklara pratik çözümler sunmanın yanı sıra, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik ederek, onlara sürdürülebilir bir gelecek sunmayı amaçlıyor." dedi. 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın desteğini isteyen Demir, mazbatayı aldıktan sonra Alanya için çalışmaya başlayacağını ve şehrin tüm kesimleriyle iş birliği içinde olacağını vurguladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi