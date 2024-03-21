Özçelik: Tarihi rekor kıracağız”

SEÇİM çalışmaları kapsamında sahada esnaf ve vatandaşlarla bire bir kurduğu temaslarına devam eden ve gittiği her yerde büyük bir destekle karşılanan CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, sabah erken saatlerde başladığı gezi programını Payallar Sanayi Sitesi’nde sürdürdü. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adaylarının hazır bulunduğu ziyaret turunda Özçelik, çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere tek tek uğrayıp, sorun ve taleplerini dinlerken, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret turunda renkli ve neşeli görüntüler de yaşandı. Bir tornacı esnafı, koluna yaptırdığı Atatürk imzalı dövmeyi göstererek, “Safımız belli Başkanım” diye konuştu.



“GÖNÜLLERİMİZİ FETHETTİNİZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla geçtiğimiz gün gerçekleştirilen miting ile ilgili ortaya atılan iftiralara cevap vererek son noktayı koyan Özçelik’in söz konusu açıklamalarına destek veren esnaf ve vatandaşlar, “Halk olarak bize, doğru dürüst insan lazım. Sizin hakkınızda şimdiye kadar hiçbir kötü söz duymadık. Bizim için önemli olan Alanya’ya hizmettir. Alanya’nın kalkınması ve gelişmesidir. Siz ve ekibiniz gönüllerimizi fethettiniz. Dürüst ve adil bir yönetim istiyoruz. Bunu da en iyi şekilde sizin yerine getireceğinizi biliyor ve inanıyoruz” şeklinde konuştular.

"BİZİM GÖMLEĞİMİZ LEKE TUTMAZ

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Halkın gösteriş ve şatafat aramadığını, buna karşılık doğru ve dürüst insanlara baktığını kaydeden Osman Tarık Özçelik, “Kaybettiklerini görünce, bütün tuşlara basmaya başladılar. Biz seçimi kazanmakla kalmayıp, tarihi rekor kıracağız. Bizim gömleğimiz leke tutmaz. Halkımızın iradesi ve teveccühü her şeyden önce gelir. Geleceğe daha fazla umutla bakmayı, gençlerimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir Alanya bırakmayı arzuluyoruz. Halkımız daha iyi yönetilmeyi istiyor. Tüm ekibimizle Alanya’mızı tekrar ayağa kaldıracağız ve şehrimize hep birlikte sahip çıkacağız. Vatandaşlarımıza hizmet etmekten, sorunlarını çözmek, dertlerine derman olmaktan başka amacımız ve niyetimiz yok. Hiçbir kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın, 1 Nisan itibariyle görevi devralarak, kalkınma hamlelerini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

MAHALLELERE MODERN CADDELER

Kent içi düzenlemelerle ilgili hazırladıkları projeler hakkında bilgi veren Özçelik, cadde ve sokakları güzelleştirip, modernleştirerek, şehir yaşamına prestij katacaklarını vurguladı. Özçelik, “Alanya merkez 25 Metrelik Yol, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Konaklı, Payallar, Avsallar ve Okurcalar Mahallelerinden sahil yoluna paralel geçen caddelerde yapılacak çalışmalarla, modern bir görünüme kavuşturacağız. Var olan yollar genişletilecek ve modern trafik akışına uygun hale gelecek. Caddelerin tamamında enerji verimli aydınlatma sistemleri kullanılacak. Güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla etkili trafik işaretleri ve sinyalizasyon sistemleri kurulacak. Caddelerin çevresinde estetik peyzaj düzenlemeleri de yapacağız. Kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve su şebekeleri moderne edilecek. Kamusal alanlar düzenlenecek ve şehir mobilyaları estetik bir şekilde tasarlanacak” şeklinde konuştu. (CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya