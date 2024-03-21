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Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

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ALANYA Belediyesi Merkez ve kırsalda asfalt ve yol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor mask
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Çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’nde altyapı çalışması tamamlanan 131 No’lu Sokak’ta sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmasının gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; asfalt çalışmalarının her zaman olduğu gibi belirli bir program dahilinde devam ettiğini söyledi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi
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21 Mar 2024 - 02:28 - Gündem

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