Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’nde altyapı çalışması tamamlanan 131 No’lu Sokak’ta sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmasının gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; asfalt çalışmalarının her zaman olduğu gibi belirli bir program dahilinde devam ettiğini söyledi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi