Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’nde altyapı çalışması tamamlanan 131 No’lu Sokak’ta sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmasının gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; asfalt çalışmalarının her zaman olduğu gibi belirli bir program dahilinde devam ettiğini söyledi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.