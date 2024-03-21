Başkan Yücel vatandaşlarla iftar açtı

Alanya merkezde Eşgilik’te doğuda Mahmutlar ve Demirtaş mahallelerinde batı da ise Avsallar ve Konaklı mahallelerinde vatandaşlar her akşam iftar sofrasında bir araya geliyor.



BAŞKAN YÜCEL VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün iftarını Eşgilik’te vatandaşlarla birlikte açtı. Başkan Yücel’e MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdulhadi Yüksel ve Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Yücel iftarını yapan vatandaşlara ‘hayırlı iftarlar ve Allah kabul etsin’ dileklerini iletti. Vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Yücel’e de vatandaşlar böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: 6 BİN VATANDAŞIMIZI BİRLİK

BERABERLİK RUHUYLA AĞIRLIYORUZ

Başkan Yücel geleneksel hale getirilen iftar sofrasının Alanya’da beş ayrı noktada kurduklarını belirterek, “Ramazan’ın ilk gününden son gününe kadar 5 noktada günlük ortalama 6 bin vatandaşımızı birlik ve beraberlik ruhuyla ağırlıyoruz. Bugün de Eşgilik’te iftar yapan vatandaşlarımızla birlikte olduk, hep birlikte iftarımızı yaptık. Vatandaşlarımız için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca bizleri iftar sofralarımızda yalnız bırakmayan ve bu süreçte büyük fedakarlıklarla çalışan personellerimize teşekkür ediyorum.” dedi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi