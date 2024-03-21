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Okul çevrelerinde sıkı denetim

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Alanya’da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yaptı

Okul çevrelerinde sıkı denetim mask
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Okul çevrelerinde sıkı denetim
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 park bahçe, 1 çay evi, 3 internet kafe, 3 kıraathane ile 36 okul servisi denetlendi.
Denetimlerde 230 şahsın ise sorgusu gerçekleştirildi.


Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Toygar DİM)

Okul çevrelerinde sıkı denetim
Okul çevrelerinde sıkı denetim

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, GÜN, Alanya, internet

21 Mar 2024 - 02:20 - Asayiş

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Okul çevrelerinde sıkı denetim mask
Okul çevrelerinde sıkı denetim
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