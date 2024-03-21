Okul çevrelerinde sıkı denetim

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 park bahçe, 1 çay evi, 3 internet kafe, 3 kıraathane ile 36 okul servisi denetlendi.

Denetimlerde 230 şahsın ise sorgusu gerçekleştirildi.



Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi