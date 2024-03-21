ALKÜ’lü hemşirelik öğrencilerine NANDA eğitimi

ALKÜ’DE teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanında alanlarında uzman kişiler tarafından saha uygulamalı eğitimler de verilmeye devam ediyor. ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 14-15 Mart 2024 tarihleri arasında “NANDA Tanılarının Hemşirelik Eğitimine Entegrasyonu” konulu çalıştay düzenlendi. Hemşirelik Bölümü öğrencileri için düzenlenen eğitim çalıştayına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “ÇALIŞTAY GELECEKTEKİ HEMŞİRELİK HİZMETİNE KATKI SUNACAK”



Hemşirelik alanına büyük katkılar sağlayan NANDA çalıştayının önemine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, çalıştayın hemşirelik eğitimine dair önemli konuları ele almak ve çözüm önerileri üretilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı. Hep birlikte daha ileriye adım atmak için bir araya geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Bayramoğlu, “Çalıştayda yapılan tartışmalar, paylaşmalar gelecekteki hemşirelik hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Çalıştayı çok değerli buluyorum ve yakından takip ediyorum. Çalıştayın yapılmasında emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.



PROF. DR. ÜNLÜ, NANDA HEMŞİRELİK TANILARINI ANLATTI



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, konuşmasında NANDA tarafından geliştirilen, NANDA hemşirelik tanılarının, birey, aile veya toplumun mevcut ya da olası sağlık problemlerine/yaşam süreçlerine tepkileri hakkında hemşire tarafından verilen klinik karar” olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ünlü, Ayrıca NANDA’nın Taksonomi II sınıflandırmasını; 13 alan, 47 sınıf ve 244 hemşirelik tanısı içerdiğini vurguladı. NANDA tanılarının oluşturulmasının devam eden bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Ünlü, NANDA’nın tanı listesini düzenlemek amacıyla belirli aralıklarla toplanmaya devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ünlü, hastaların/bireylerin mevcut ve olası problemlerinin çözümüne yönelik hemşirelik uygulamalarının standartlaştırılmasının Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) olarak, hemşireler için bireylerin bakım öncesi durumunu ve bakım sonrası değişiklikleri değerlendirebilmelerini ise Hemşirelik Çıktıları Sınıflaması (NOC) olarak tanımlandığını ifade etti. Ünlü, hemşirelik eğitiminde uluslararası düzeyde kullanılan NANDA tanıları ve NIC ve NOC’ların öğrenciler tarafından anlaşılmasının hemşireliğin bilimsel gelişimine katkı sağlayacağını ve hemşireler tarafından yapılan tüm rol ve işlevlerinin görünür kılınacağını ve meslekleşme sürecine katkı sağlayacağına dikkat çekti.



PROF. DR. ERDEMİR, NANDA’YI ANLATTI



Çalıştayda; NANDA, NIC ve NOC’ları ülkemiz literatürüne kazandıran Prof. Dr. Firdevs Erdemir’in bilgi ve deneyimlerini ile sınıflama sistemlerinin hemşirelik eğitimine entegre edilme sürecinin tartışılması ve örnek vakalar üzerinde grup çalışmaları ile uygulamaya aktardı. Çalıştayda Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Erdemir, öğretim elemanlarına ve öğrencilere NANDA tanılarını ve Taksonomi I ve II’yi anlatan bir sunum yaparak ardından vaka çalışmalarına geçildi. Çalıştayın ilk gününde konuşmacı Prof. Dr. Firdevs Erdemir “Bakım Kavramı” ve “Hemşirelikte Ortak Dil: NANDA, NIC, NOC” konuları geniş kapsamda ele aldı. Çalıştayın ikinci gününde, öğretim elemanlarının danışmanlığında hemşirelik öğrencileri grup çalışmaları ile NANDA, NIC ve NOC kavramlarını örnek vakalar üzerinde çalışmış ve çalışmaları raporları sunuldu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ