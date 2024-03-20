Tek kullanımlık e-sigaralar yasaklanıyor

Yeni Zelanda hükümeti, tek kullanımlık e-sigaraları yasaklayacağını ve bu tür ürünleri reşit olmayanlara satan kişilere yönelik para cezalarının da arttıracaklarını açıkladı. euronews'teki habere göre yeni yasalar uyarınca, 18 yaşından küçük çocuklara elektronik sigara satan perakendeciler 100 bin Yeni Zelanda dolarına (55 bin 590 €) kadar para cezasına çarptırılırken, bireyler de 1.000 Yeni Zelanda doları (556 €) para cezasına çarptırılacak.
Kaynak: euronews
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.