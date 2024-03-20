20 Mar 2024 - 23:48- Dünya G:

Tek kullanımlık e-sigaralar yasaklanıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni Zelanda, tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanacağını açıkladı. Bu kararla gençlerin tek kullanımlık elektronik sigaraları kullanmalarını engellemeyi hedefleniyor.

Tek kullanımlık e-sigaralar yasaklanıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni Zelanda hükümeti, tek kullanımlık e-sigaraları yasaklayacağını ve bu tür ürünleri reşit olmayanlara satan kişilere yönelik para cezalarının da arttıracaklarını açıkladı. euronews'teki habere göre yeni yasalar uyarınca, 18 yaşından küçük çocuklara elektronik sigara satan perakendeciler 100 bin Yeni Zelanda dolarına (55 bin 590 €) kadar para cezasına çarptırılırken, bireyler de 1.000 Yeni Zelanda doları (556 €) para cezasına çarptırılacak.

Kaynak: euronews

20 Mar 2024 - 23:48 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? mask
Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi?
Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak" mask
Turizm sezonu öncesinde şok gelişme! "Fransa Rusya'ya karşı kara harekatı yapacak"
Şoke eden alışveriş! Kargo paketinden insan kanı çıktı mask
Şoke eden alışveriş! Kargo paketinden insan kanı çıktı
Havalimanında bomba paniği! Apar topar boşaltıldı mask
Havalimanında bomba paniği! Apar topar boşaltıldı
İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz mask
İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz
Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber