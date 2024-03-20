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Sel felaketi 40 bin kişiyi yerinden etti

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Endonezya'da sel felaketi yaşanıyor. Yaklaşık 40 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi

Sel felaketi 40 bin kişiyi yerinden etti mask
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Antara News'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD) Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklama yapıldı.

31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Endonezya'daki seller, sıklıkla muson yağmurlarının yoğun olduğu mevsimlerde meydana gelir. Bu seller genellikle şiddetli yağışlar, ani su baskınları ve kıyı bölgelerinde gelgitlerin etkisiyle oluşur.

Kaynak: ANTARA NEWS
# açıklama

20 Mar 2024 - 23:40 - Dünya

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