Sel felaketi 40 bin kişiyi yerinden etti

Antara News'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD) Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklama yapıldı.
31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Endonezya'daki seller, sıklıkla muson yağmurlarının yoğun olduğu mevsimlerde meydana gelir. Bu seller genellikle şiddetli yağışlar, ani su baskınları ve kıyı bölgelerinde gelgitlerin etkisiyle oluşur.
Kaynak: ANTARA NEWS
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.