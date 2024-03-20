20 Mar 2024 - 23:36- Gündem G:

Antalya'da korkunç kaza! Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

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Serik'te öğrenci servisi ile işçi minibüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Antalya'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 9 kişi yaralandı mask
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Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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20 Mar 2024 - 23:36 AA Antalya- Gündem

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