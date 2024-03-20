- Asayiş

Aylardır kayıp aranıyordu; bölgede kemik parçaları bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de yaklaşık 4 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, kemik parçaları bulundu.

Aylardır kayıp aranıyordu; bölgede kemik parçaları bulundu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'nin Buldan ilçesinde 15 Kasım 2023'te evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan Ziya B'nin (47) eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 

KAZA YERİNDE KAFA TASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İnşaat işçisi Ziya B'nin yaşadığına dair bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını Ziya B'nin zaman zaman motosikletiyle gittiği öğrenilen Çal ilçesine yönlendirdi. Bölgede yaptığı çalışmada Ziya B'nin motosikletinin Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığını, daha sonra da yediemin otoparkına çekildiğini tespit etti.Ekipler, kazanın gerçekleştiği dağlık ve sarp arazideki çalışmalarda insana ait kafa tası ile bazı kemik parçaları buldu.



Kaynak: DHA
# devam, etti, Bir, sonra, asayiş, kaza, 2023

20 Mar 2024 - 23:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Dur' ihtarına uymadı. Polisin parmağını kırdı mask
'Dur' ihtarına uymadı. Polisin parmağını kırdı
Emeklilere müjde! 15 Nisan'da 5 bin TL verilecek mask
Emeklilere müjde! 15 Nisan'da 5 bin TL verilecek
Mutfaktan aldığı bıçakla karısını öldüren koca tutuklandı mask
Mutfaktan aldığı bıçakla karısını öldüren koca tutuklandı
Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında flaş gelişme mask
Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında flaş gelişme
Feci kaza! Minibüs, duraktan yolcu alan otobüsle çarpıştı mask
Feci kaza! Minibüs, duraktan yolcu alan otobüsle çarpıştı
Silah kavganın ortasında kalan kadın kurşunlardan kaçamadı mask
Silah kavganın ortasında kalan kadın kurşunlardan kaçamadı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber