Aylardır kayıp aranıyordu; bölgede kemik parçaları bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 15 Kasım 2023'te evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan Ziya B'nin (47) eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

KAZA YERİNDE KAFA TASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İnşaat işçisi Ziya B'nin yaşadığına dair bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını Ziya B'nin zaman zaman motosikletiyle gittiği öğrenilen Çal ilçesine yönlendirdi. Bölgede yaptığı çalışmada Ziya B'nin motosikletinin Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığını, daha sonra da yediemin otoparkına çekildiğini tespit etti.Ekipler, kazanın gerçekleştiği dağlık ve sarp arazideki çalışmalarda insana ait kafa tası ile bazı kemik parçaları buldu.







Kaynak: DHA