20 Mar 2024 - 23:32- Gündem G:

Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kaş'ta lastik bot içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
# Antalya, düzensiz göçmen, Kas, lasitk bot, çocuk, Yer, Bir, internet

20 Mar 2024 - 23:32 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı! mask
Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı!
Yavaş'tan HPV aşı uygulaması mask
Yavaş'tan HPV aşı uygulaması
Mehmet Şahin'den bir siyasi nezaket örneği daha mask
Mehmet Şahin'den bir siyasi nezaket örneği daha
Korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı mask
Korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı
Mahkemeden ders gibi karar: "Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer" mask
Mahkemeden ders gibi karar: "Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer"
Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü mask
Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber