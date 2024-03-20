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Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak

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Hava Forum sitesinden yapılan açıklamaya göre 28 il için kar uyarısı yapıldı. İşte kar yağışı beklenen iller...

Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak mask
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Ülkemiz tekrar yağışlı havanın etkisi altına giriyor.  Hava Forum hesabından yapılan açıklamada 28 il için kar yağışı beklendiği ifade edildi. Hava Forum tarafından paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

" Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve devamında sahurda kar yağışı bekliyoruz. İyi karlar dileriz. Bu gece ve sahurda kar yağışı beklediğimiz şehirler listesi aşağıdadır. Şehrinizi kontrol ediniz. İyi karlar..." 
 

İşte Başkent Ankara başta olmak üzere kar yağışı beklenen 28 il:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Tokat, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Van, Ağrı, Hakkari, Ardahan, Muş, Bitlis

Kaynak: HAVA FORUM
# ankara, Yer, türkiye, Hava, ifade

20 Mar 2024 - 22:58 - Gündem

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