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Merkez Bankası'na çeteler saldırdı: En az 3 ölü

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Haiti Merkez Bankası çetelerin saldırısına uğradı. Haiti polisi operasyon düzenlediğini ve en az 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankası'na çeteler saldırdı: En az 3 ölü mask
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Haiti Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada “Dün Rue Pavee'deki tesisimizin yakınında meydana gelen olay sonrasında güvenlik güçleri ve bankanın güvenlik ekibi profesyonellik ve verimlilikle hareket etti. Çalışanlarımıza ve eyalet polisine, toplumumuzu korumaya yönelik dikkatleri ve devam eden kararlılıkları için derinden minnettarız. Operasyonlarımızın güvenliği ve çalışanlarımızın korunması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor” denildi. Polisin operasyon sırasında en az 3 kişiyi öldürdüğünü duyuruldu ancak polis konu hakkında açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Gelen, Polis, etti, açıklama, devam

20 Mar 2024 - 22:33 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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