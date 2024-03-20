Merkez Bankası'na çeteler saldırdı: En az 3 ölü

Haiti Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada “Dün Rue Pavee'deki tesisimizin yakınında meydana gelen olay sonrasında güvenlik güçleri ve bankanın güvenlik ekibi profesyonellik ve verimlilikle hareket etti. Çalışanlarımıza ve eyalet polisine, toplumumuzu korumaya yönelik dikkatleri ve devam eden kararlılıkları için derinden minnettarız. Operasyonlarımızın güvenliği ve çalışanlarımızın korunması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor” denildi. Polisin operasyon sırasında en az 3 kişiyi öldürdüğünü duyuruldu ancak polis konu hakkında açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi