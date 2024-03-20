Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi

Türk futbol tarihine geçen rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey sakatlandı. Bayern Münih'in resmi hesabından yapılan açıklamada sol arka uyluğunda kas yırtığı belirlenen Sacha Boey'in sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı. Beklenilen performansı gösteremeyen Sacha Boey'in yeni sezonda başka bir takımda kiralık olarak forma giyebileceği de Alman basını tarafından ima edildi.

Kaynak: Haber Merkezi