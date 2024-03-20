Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi

Türk futbol tarihine geçen rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey sakatlandı. Bayern Münih'in resmi hesabından yapılan açıklamada sol arka uyluğunda kas yırtığı belirlenen Sacha Boey'in sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı. Beklenilen performansı gösteremeyen Sacha Boey'in yeni sezonda başka bir takımda kiralık olarak forma giyebileceği de Alman basını tarafından ima edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.