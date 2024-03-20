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Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi

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Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey sakatlandı. Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı bulunduğunu ve sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıklandı.

Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi mask
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Türk futbol tarihine geçen rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey sakatlandı. Bayern Münih'in resmi hesabından yapılan açıklamada sol arka uyluğunda kas yırtığı belirlenen Sacha Boey'in sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı. Beklenilen performansı gösteremeyen Sacha Boey'in yeni sezonda başka bir takımda kiralık olarak forma giyebileceği de Alman basını tarafından ima edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir

20 Mar 2024 - 22:26 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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