Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar

Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği K.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA