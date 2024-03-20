Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar

Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği K.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.