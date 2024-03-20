- Asayiş

Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar

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Rize'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar mask
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Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği K.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye  kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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20 Mar 2024 - 22:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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