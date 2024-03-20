20 Mar 2024 - 22:17- Gündem G:

Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü

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Şanlıurfa'da baba ile oğlu arasında miras kavgası çıktı. Kavgada oğul babasını bıçaklayarak öldürdü.

Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü mask
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: AA
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20 Mar 2024 - 22:17 - Gündem

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