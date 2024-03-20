Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.