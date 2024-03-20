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MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı

MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi. 

Kaynak: DHA

20 Mar 2024 - 22:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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