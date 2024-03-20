20 Mar 2024 - 21:31- Asayiş G:

Taksi alev alev yandı; otomobile de sıçradı

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İstanbul Avcılar'da taksinin torpido kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Lastiklerin yanmasının ardından kaymaya başlayan taksi park halindeki otomobile çarptı. Yangın otomobile de sıçrarken iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Taksi alev alev yandı; otomobile de sıçradı mask
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Bir AVM'den müşteri alan taksinin şoförü Tamer Yavuz, Ambarlı Mahallesi'ne geldiği sırada torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı park eden Yavuz, müşterilerle birlikte araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilin lastiklerinin yanmasının ardından taksi kaymaya başladı. Park halindeki otomobile çarparak duran taksideki yangın otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken 2 otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
# Polis, Bir, başladı, Yangın

20 Mar 2024 - 21:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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