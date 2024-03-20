Taksi alev alev yandı; otomobile de sıçradı

Bir AVM'den müşteri alan taksinin şoförü Tamer Yavuz, Ambarlı Mahallesi'ne geldiği sırada torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı park eden Yavuz, müşterilerle birlikte araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilin lastiklerinin yanmasının ardından taksi kaymaya başladı. Park halindeki otomobile çarparak duran taksideki yangın otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken 2 otomobilde kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.