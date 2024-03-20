Önce öldürdü sonra lokantada ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam

Batman'da dini nikâhlı eşi 25 yaşındaki Esra Yılmaz'ın telefonunda 25 yaşındaki Rukmetin Özdemir'in mesajlarını gören Ramazan Baykara, eşiyle tartıştı. Daha sonra eşinin telefonuyla Rukmetin Özdemir'e mesaj atarak parka konuşmak için çağırdı.

Esra Yılmaz ve Rukmetin Özdemir ile parkta tartışamaya başlayan Ramazan Baykara, önce Rukmetin Özdemir'i kafasından silahla vurdu. Sonra eşini de göğsünden vurdu. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ramazan Baykara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETTEN SONRA LOKANTADA ZİYAFET

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını söyledi. Başka bir ilişki iddialarının asılsız olduğunu, indirim amacıyla uydurulduğunu söyledi.

Kaynak: SABAH