Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı.
Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.
• Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
• İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
19.03.2024"
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.