20 Mar 2024 - 21:06- Gündem G:

Feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'da tır ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı mask
Hatay'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Hatay'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.D. idaresindeki 34 GL 1397 plakalı tır, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.Ş. yönetimindeki 31 KKN 75 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyondaki H.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
# Hatay, İskenderun, kamyon, Polis, TIR, TRAFİK KAZASI, sağlık, kişi

20 Mar 2024 - 21:06 AA Hatay- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü mask
Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü
Alanya'da yabancı turistlerin sörf keyfi mask
Alanya'da yabancı turistlerin sörf keyfi
Mahmutlar’ın 7 muhtar adayı bir araya geldi mask
Mahmutlar’ın 7 muhtar adayı bir araya geldi
Alanya standı Moskova’da göz kamaştırıyor mask
Alanya standı Moskova’da göz kamaştırıyor
Son dakika! Yunanistan'ın F-16 uçağı Ege'ye düştü mask
Son dakika! Yunanistan'ın F-16 uçağı Ege'ye düştü
Antalya'da korkunç olay! Evde yangın çıktı, 2 aylık bebek öldü mask
Antalya'da korkunç olay! Evde yangın çıktı, 2 aylık bebek öldü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber