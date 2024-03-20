Feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.D. idaresindeki 34 GL 1397 plakalı tır, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.Ş. yönetimindeki 31 KKN 75 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyondaki H.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.