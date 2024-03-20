Ruslar, Antalya için yeni strateji belirledi

Rusya tur şirketleri Antalya’daki bazı oteller için haziran ayı fiyatları için farklı stratejiler uyguluyor. Doluluk oranı iyi olan bazı oteller fiyatlarını yükseltirken, bazı oteller ise tam tersine düşürdü. Euro cinsinden fiyatların geçen yılın mart ayı seviyesinde veya altında olduğu görülüyor. Fiyatlardaki düşüşün Türkiye’ye ulaşımın daha ucuz olmasından da kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi