20 Mar 2024 - 20:47- Turizm G:

Ruslar, Antalya için yeni strateji belirledi

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Rus tur şirketleri, Antalya'da doluluk oranı yüksek olan bazı oteller için haziran ayı fiyatlarını şubat ayına göre artırmışken, bazı oteller ise fiyatları düşürdü.

Ruslar, Antalya için yeni strateji belirledi mask
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Rusya tur şirketleri Antalya’daki bazı oteller için haziran ayı fiyatları için farklı stratejiler uyguluyor. Doluluk oranı iyi olan bazı oteller fiyatlarını yükseltirken, bazı oteller ise tam tersine düşürdü. Euro cinsinden fiyatların geçen yılın mart ayı seviyesinde veya altında olduğu görülüyor. Fiyatlardaki düşüşün Türkiye’ye ulaşımın daha ucuz olmasından da kaynaklandığı düşünülüyor. 

Kaynak: Haber Merkezi
# türkiye, Mart, Antalya

20 Mar 2024 - 20:47 - Turizm

Mahreç  Haber Merkezi

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