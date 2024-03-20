Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Kuzeyyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.