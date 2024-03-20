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Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı!

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Kepez'de bir apartman dairesinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangında ev küle döndü.

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü mask
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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Kuzeyyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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20 Mar 2024 - 20:46 AA Antalya- Gündem

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