'İstenmeyen gelin' olduğu iddia edilmişti! İşte Hande Erçel'den yanıt

Önceki gün Levent’teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, Arzu Sabancı’nın gelin olarak kendisini istemediği dedikodusuyla ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen” dedi.

Hakan Sabancı’yla ilişkisi için “Çok mutluyum. Ben daha önce plansız seyahat ederdim, onun sayesinde planlı olmayı öğrendim” diye konuşan Erçel, “Cemiyet hayatına gelin gittiğinizde Yasemin Özilhan gibi oyunculuğu bırakacak mısınız?” sorusuna da “Hayır, bırakmayı düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Hande Erçel, yeni bir projede rol almaya hazırlandığını açıkladı: “Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım.”

Kaynak: HÜRRİYET