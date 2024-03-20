20 Mar 2024 - 20:39- Magazin G:

'İstenmeyen gelin' olduğu iddia edilmişti! İşte Hande Erçel'den yanıt

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Şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, 'İstenmeyen gelin' iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

'İstenmeyen gelin' olduğu iddia edilmişti! İşte Hande Erçel'den yanıt mask
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Önceki gün Levent’teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, Arzu Sabancı’nın gelin olarak kendisini istemediği dedikodusuyla ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen” dedi.

Hakan Sabancı’yla ilişkisi için “Çok mutluyum. Ben daha önce plansız seyahat ederdim, onun sayesinde planlı olmayı öğrendim” diye konuşan Erçel, “Cemiyet hayatına gelin gittiğinizde Yasemin Özilhan gibi oyunculuğu bırakacak mısınız?” sorusuna da “Hayır, bırakmayı düşünmüyorum” yanıtını verdi. 

Hande Erçel, yeni bir projede rol almaya hazırlandığını açıkladı: “Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım.”

Kaynak: HÜRRİYET
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20 Mar 2024 - 20:39 - Magazin

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