'Dur' ihtarına uymadı. Polisin parmağını kırdı

Trafik polisleri, durumundan şüphelendikleri Murat Y. idaresindeki tırı durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Atalar Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde trafiğin yoğunlaşmasıyla duran tırn şoförü Murat Y., trafik polisleri tarafından araçtan indirildi. Polislere mukavemet gösteren sürücü Murat Y., koşarak kaçtı.
SERÇE PARMAĞINI KIRDI
Trafik polisleri, bu sırada takviye olarak gelen asayiş ekibinin de yardımıyla şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken yaşanan arbedede bir trafik polisinin sağ elinin serçe parmağını kırdı. Bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye götürülen yaralı polis memuru, Murat Y.'den şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.