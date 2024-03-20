20 Mar 2024 - 20:27- Gündem G:

Yavaş'tan HPV aşı uygulaması

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ABB Başkanı Yavaş, rahim ağzı kanserini önemli ölçüde önleyen HPV aşısının ücretsiz uygulamasını başlattı.

Yavaş'tan HPV aşı uygulaması mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. ABB, sosyal yardım alan ve 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattı.

KAMPANYA KOŞULLARINI DUYURDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş, projeyi “İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli” sözleriyle duyurdu.

Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek. 2024 Haziran ayında başlayacak uygulama için başvuru ise http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulaması adresinden yapılabilecek.

İNSANI ÖNCELEYEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Başkan Yavaş, uygulamanın başladığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:

“İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli.”

HPV NEDİR?

HPV, benzer tipteki bir grup virüse verilen isimdir. Virüsün adı Human Papillomavirus olarak literatüre geçmiştir. HPV, en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan virüsler arasındadır. Bu virüsün 100’den fazla türü bulunur.

Bazı türleri siğil yaparken, bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabilir. Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99’unda HPV bulunmuştur. Ayrıca virüsün başka bazı kanserlere yol açtığı da bilinmektedir.

Kaynak: KARAR

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20 Mar 2024 - 20:27 - Gündem

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