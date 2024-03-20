Emeklilere müjde! 15 Nisan'da 5 bin TL verilecek

Turgut Altınok, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Altınok, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Altınok, dün katıldığı televizyon programında hükümetin emeklilere yönelik iyileştirmeler yapacağı yönündeki sözlerine ilişkin, "Bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru. Cumhurbaşkanımız her zaman bütçe imkanları doğrultusunda destek olacaklarını söylüyor.

'EMEKLİLERİMİZE 5 BİN TL VERECEĞİZ'

Emeklilerimiz, başımızın tacı. 15 Nisan'da emeklilerimize 5 bin TL vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. AnkaraKart'a 400 TL değil, 2 bin 500 TL yükleyeceğiz. 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Emeklilerimize ayda 12-13 bin TL destek olmuş olacağız. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA