20 Mar 2024 - 20:04- Magazin G:

Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Sırf israf! '

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Mustafa Sandal, yerel seçim afişlerini eleştirerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Sırf israf! ' mask
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Şarkıcı Mustafa Sandal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle sokak, cadde ve meydanlara asılan siyasi parti ve aday afişlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sandal araba içinde paylaştığı videoda, "Her yer aday fotoğraflarıyla dolu olduğunda ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

"MEDENİ BİR ÜLKENİN..."

Sandal seçim afişlerini ülke kaynaklarının savurganca kullanılması olarak yorumlayarak, "Yer gök aday fotoğraflarıyla dolu. Olacak iş mi? Yani bir kere böyle bir yoğunluk böyle bir görüntü kirliliği, böyle bir alan doldurma...

Elin bir İsveçlisi, Norveçlisi Finlandiyalısı Danimarkalısı; medeni bir yerden birileri gelse, 'Ne ağabey bu? Erkekler güzellik yarışması mı yapılıyor burada?' dese anlatamayız belediye seçimi olduğunu... Medeni bir ülkenin, toplumun belediye seçimlerindeki kriteri 'hmm bu bundan daha cana yakın, bu bundan daha bir ılıman, bu bundan daha bir sempatik duruyor' falan...'' ifadelerini kullandı.

Sandal'ın X'te yaptığı paylaşım:

Sokaklarda nereye baksak boy boy afişler, bilboardlar. Sırf israf! Medeni bir ülkeden birileri gelse "Erkek güzellik yarışması mı var nedir bunlar" diye şaşırır kalır! Ülkenin kaynaklarını belediye başkan adaylarının reklamı için harcamak yerine, o paraları mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verseniz daha doğru olmaz mı? Görüntü kirliliğinden, medeniyetsizlikten başka bir şey değil! Sözüm tüm partilere...

Kaynak: KARAR

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20 Mar 2024 - 20:04 - Magazin

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