Mutfaktan aldığı bıçakla karısını öldüren koca tutuklandı

Hamit Tarhan ile eşi İpek Tarhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit Tarhan, mutfaktan aldığı bıçakla 2 çocuk annesi İpek Tarhan'ı defalarca bıçakladı. Olayın ardından polis merkezine giden Tarhan, eşini bıçakladığını belirtip, teslim oldu.

'BANA ÇOK HAKARET EDERDİ'

Tarhan ailesinin bir süre önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Malatya'dan İzmir'e taşındıkları öğrenildi. Çiftin kızlarının İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilirken, aynı evde yaşadıkları oğullarının ise olay sırada evde olmadığı öğrenildi. Hamit Tarhan'ın emniyetteki ifadesinde ise "Bana çok hakaret ederdi. Gözüm döndü, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Hamit Tarhan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

Kaynak: DHA