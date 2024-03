Mehmet Şahin'den bir siyasi nezaket örneği daha

Şahin, MHP'nin Mahmutlar Seçim Ofisi'ni de ziyaret ederek bir siyasi nezaket örneği daha sergiledi

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, sabah saatlerinde Mahmutlar Seçim Ofisi'nde Mahmutlar ekibiyle bir araya geldi.

Mahmutlar'da kalabalık bir grupla 'Vira Bismillah' diyerek esnaf ziyaretlerinde bulunan Şahin, girdiği her iş yerinde yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ziyaretlerinde esnafın kalkınmasına yönelik projeleriyle ilgili tebrik ve teşekkür yağmuruna tutulan Şahin, her iş yerinde esnaf ile çalışanların sorun ve taleplerini aldı.

Bir esnaf Şahin'e "Değişim zamanı Şahin başkanım. Bizler de çok heyecanlıyız" derken, bir esnaf "Hep bizlerin yanında oldunuz, Alanya'ya hizmet ettiniz, şimdi sıra bizde" şeklinde konuştu. Bir esnaf ise "Dedim işte, 'Aranan adam bu adam' diye. 7 oy bizden" dedi. Şahin "Allah'ın izniyle sizleri mahcup etmeyeceğiz" diyerek esnafa teşekkür etti.

'HALKIMIZIN VE ESNAFIMIZIN ÜZERİNDEKİ TÜM YÜKLERİ ALACAĞIZ'

Mahmutlar'daki iş yerlerinde esnaf ve çalışanlar tarafından destek sloganlarıyla karşılanıp uğurlanan Şahin, 31 Mart'a sayılı günler kaldığını belirterek "1 Nisan sabahı itibarıyla Alanya halkımız ve esnafımızla birlikte 'Artık Yeter' diyeceğiz. Bozuk düzene son vereceğiz. Halkımızın ve esnafımızın üzerindeki tüm yükleri alacağız. Alanyamızın trafik, ulaşım, otopark ve benzeri kronikleşmiş sorunlarını hızlıca çözeceğiz. Tüm belediye birimlerini kurumsal hale getirerek etkin ve verimli çalışma sistemini hakim kılacağız. Şehrimizin Anayasasını oluşturacağız. Projelerimizle Alanyamızı hak ettiği gibi uçuracağız" dedi.

'NİTELİKLİ TURİSTLE ESNAFIMIZIN YÜZÜ GÜLECEK'

Ziyaretleri sırasında çok sayıda esnaf Şahin'e "Gelen turist para harcamıyor" dedi. Şahin, hayata geçirecekleri turizm projeleriyle Alanya'ya harcama kabiliyeti yüksek nitelikli turistin gelmesini sağlayacaklarını belirterek, "Öncelikli hedeflerimizden biri halkımızın yüzünü güldürmek. Nitelikli turist harcama gücü yüksek olan turist. Alanyamıza kazandıracağımız nitelikli turistler yıllardır çok zor şartlarda evine ekmek götürmeye çalışan ve hep yalnız bırakılan esnafımızın da yüzünü güldürecek. Alanyamıza nitelikli turisti getirmek için hemen çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

MHP SEÇİM OFİSİ'NDE 'ŞAHİN' SÜRPRİZİ

Şahin, ziyaretleri sırasında MHP'nin Mahmutlar Seçim Ofisi'ni de ziyaret etti.

Adaylığı açıklandıktan sonra MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de nezaket ziyaretinde bulunan Şahin, MHP'nin Mahmutlar Seçim Ofisi'nde bulunan vatandaşlarla sohbet etti ve başarı diledi. Daha önce CHP Seçim Ofisi'ni de ziyaret eden Şahin'in Mahmutlar'daki MHP Seçim Ofisi ziyaretini görenler "Şahin başkandan siyasi nezaket örneği" dediler.

ŞAHİN: HEP ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Şahin, Mahmutlar'daki esnaf ziyaretlerine ilişkin sosyal medya mesajında "Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Mahmutlar Mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaf dostlarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri ilgi ve alaka için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.