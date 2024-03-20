Mehmet Şahin'den 'Değişim Yürüyüşü'ne davet

Halkla kucaklaşmalarına ara vermeden devam eden ve halk desteğini her geçen gün arttırdığı gözlenen İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, cumartesi günü düzenleyeceği 'Değişim Yürüyüşü'ne tüm Alanya halkını davet etti.
Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, Alanya halkıyla yapacağı coşkulu yürüyüşün duyurusunu yaptı.
Şahin, "Değerli hemşehrilerim, Her şey Alanyamız için diyerek çıktığımız bu yolda alanyamızda değişimi ve gelişimi başlatmak üzere 23 Mart 2024 cumartesi günü yapacağımız değişim mitingi ve yürüyüşümüze hepinizi davet ediyorum. Kimseyi ayırt etmeyen, ortak aklı merkezine alan , ideolojiden ve siyasetten uzak, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve kararlı bu halk hareketimize hepinizi davet ediyorum. Özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi mutlaka bekliyorum. Saygı ve selamlarımla. Her Şey Alanyamız İçin” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.