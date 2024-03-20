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Mehmet Şahin'den 'Değişim Yürüyüşü'ne davet

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, cumartesi günü düzenleyeceği 'Değişim Yürüyüşü'ne tüm Alanya halkını davet etti

Mehmet Şahin'den 'Değişim Yürüyüşü'ne davet mask
Mehmet Şahin'den 'Değişim Yürüyüşü'ne davet
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Halkla kucaklaşmalarına ara vermeden devam eden ve halk desteğini her geçen gün arttırdığı gözlenen İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, cumartesi günü düzenleyeceği 'Değişim Yürüyüşü'ne tüm Alanya halkını davet etti.

Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, Alanya halkıyla yapacağı coşkulu yürüyüşün duyurusunu yaptı.

Şahin, "Değerli hemşehrilerim, Her şey Alanyamız için diyerek çıktığımız bu yolda alanyamızda değişimi ve gelişimi başlatmak üzere 23 Mart 2024 cumartesi günü yapacağımız değişim mitingi ve yürüyüşümüze hepinizi davet ediyorum. Kimseyi ayırt etmeyen, ortak aklı merkezine alan , ideolojiden ve siyasetten uzak, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve kararlı bu halk hareketimize hepinizi davet ediyorum. Özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi mutlaka bekliyorum. Saygı ve selamlarımla. Her Şey Alanyamız İçin” dedi.

Mehmet Şahin'den 'Değişim Yürüyüşü'ne davet

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Mar 2024 - 18:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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