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Sanat dünyasının acı kaybı. 'Arım, Balım, Peteğim' öksüz kaldı

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Şarkılarıyla Yeşilçam’a ve Türk müziğine damga vuran usta sanatçı İsmet Nedim, Berlin’de hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının acı kaybı. 'Arım, Balım, Peteğim' öksüz kaldı mask
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Usta sanatçı İsmet Nedim, Berlin'de hayatını kaybetti, Acı haberi Onur Akay duyurdu. Akay, "Türk müziğinde yaprak dökümü devam ediyor. 'Agora Meyhanesi', 'Arım, Balım, Peteğim', 'Benim de Canım Var', 'Kalpsiz, Boş Kalan Çerçeve', 'Seven Ne Yapmaz' gibi daha nice ölümsüz esere imza attı. Şarkıları Yeşilçam’ın efsane filmleri arasına girdi. Bir dönemin ünlü ses sanatçısı ve büyük bestekârlarından İsmet Nedim’i, dün gece 19 Mart 2024 Salı günü saat 22.00’de çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettik. 93 yaşında olan hocamız, Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle Berlin’de bir huzurevinde kalıyordu. Sadece bir kızını tanıyor, kardeşini ve diğer kızını tanımıyordu. Cenazesi Cuma günü Türkiye’ye getirilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

İSMET NEDİM KİMDİR?

İsmet Nedim, 01 Ocak 1931 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Ankara'ya gelerek batı müziğinin büyük üstatları Halil Bediî Yönetken, Muammer Sun ve Kemal İlerici'den üç yıl boyunca özel dersler alır. Sanatçının ilk konserine, dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve devlet protokolü de katıldı. Ünlü bestekârın şarkıları Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı ve Yeşilçam filmlerinde kullanıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Mar 2024 - 18:47 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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