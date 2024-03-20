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Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti; gerçek sonra ortaya çıktı

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Geçtiğimiz ay Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hamile iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti; gerçek sonra ortaya çıktı mask
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Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturdu. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Gündeş'le ilgili gerçek sonunda belli oldu. Hamile olduğu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. 

'HAMİLE OLSAYDI KONSER TAKVİMİ YAZIN DOLU OLMAZDI'

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ebru Gündeş hakkında çıkan hamilelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi: "Çıkan haberlerin ardından araştırma yaptık, herkese sorup soruşturduk ve hamile değil. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu şartlarda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor. Konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı her gün dolu. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, GÜN

20 Mar 2024 - 18:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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