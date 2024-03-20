Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yıllar sonra ülkeye geri döndü. Güzelliğiyle yine gündem oldu

Hayat Bilgisi'nde Gamze (Barbie) karakterine hayat veren oyuncu İpek Erdem, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Fransa'da oyunculuk eğitimi alan Erdem, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmediğini takipçilerine bir kez gösterdi. Paylaştığı fotoğrafa takipçileri adeta beğeni ve yorum yağdırdı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, ara sıra televizyonda yer alsa da tiyatro sahnelerine ağırlık veriyor.
İrem Helvacıoğlu ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Eflatun filminin galasına katılan oyuncu güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.