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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yıllar sonra ülkeye geri döndü. Güzelliğiyle yine gündem oldu

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Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren ve 4 yıldır Paris'te yaşayan güzel oyuncu geri döndü. Sosyal medyadaki son fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yıllar sonra ülkeye geri döndü. Güzelliğiyle yine gündem oldu mask
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yıllar sonra ülkeye geri döndü. Güzelliğiyle yine gündem oldu
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Hayat Bilgisi'nde Gamze (Barbie) karakterine hayat veren oyuncu İpek Erdem, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Fransa'da oyunculuk eğitimi alan Erdem, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmediğini takipçilerine bir kez gösterdi. Paylaştığı fotoğrafa takipçileri adeta beğeni ve yorum yağdırdı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, ara sıra televizyonda yer alsa da tiyatro sahnelerine ağırlık veriyor.

İrem Helvacıoğlu ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Eflatun filminin galasına katılan oyuncu güzelliğiyle göz kamaştırdı. 

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yıllar sonra ülkeye geri döndü. Güzelliğiyle yine gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Bir, Son, oyuncu, Sosyal

20 Mar 2024 - 18:24 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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