- Asayiş

Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında flaş gelişme

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İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi sebebiyle İbrahim Keloğlan’a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı itiraz edecek.

Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında flaş gelişme mask
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Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü. Keloğlan’a hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı konuldu. Karar kamuoyu ve hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi.Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi. 

Kaynak: DHA

# sonra, Mart, Bir, devam

20 Mar 2024 - 18:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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