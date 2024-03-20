20 Mar 2024 - 18:15- Asayiş G:

Feci kaza! Minibüs, duraktan yolcu alan otobüsle çarpıştı

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Ankara'da duraktan yolcu alan belediye otobüsüne arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza! Minibüs, duraktan yolcu alan otobüsle çarpıştı mask
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Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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20 Mar 2024 - 18:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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