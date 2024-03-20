Feci kaza! Minibüs, duraktan yolcu alan otobüsle çarpıştı

Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA