Korkunç kaza! Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı

Ankara'da duraktan yolcu alan belediye otobüsüne arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki 06 AB 7333 plakalı minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Gölbaşı ilçesinde inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen S.B.'nin iş arkadaşları kaza haberi üzerine bölgeye geldi. Arkadaşları, S.B.'nin cenazenin başında gözyaşı döktü. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.