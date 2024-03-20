Mahkemeden ders gibi karar: "Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer"

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksici Oğuz Erge'yi öldürdükten sonra İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Delil Aysal'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

Cinayete ilişkin detaylı bilgiler anlatılan 16 sayfalık gerekçeli kararda; olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın (19) taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu aktarıldı.

İddianame, savcının mütalaası, sanığın ifadesi, sanık ile maktul arasında geçen konuşmalar, tanık ifadeleri ve otopsi raporu gibi tüm ayrıntılar da gerekçeli karara eklendi.

'ÖLDÜRMEK KASTIYLA ATEŞ EDİLDİ'

Mahkeme heyeti kararında, sanığın baştan itibaren yüzünü maskeyle gizlemek, başını kapüşon ile kapatmak suretiyle üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancanın şarjörüne 3 mermi koymak ve maktulün sırt kısmına gelecek şekilde yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak için "öldürmek" kastıyla ateş ettiğine vurgu yaptı.

Olayda kullanılan silahın sanığın evindeki banyoda tavan arasında, Delil Aysal'ın taksi içerisinden aldığı boş kovanların da mutfakta çöp kovasında bulunduğu gerekçeli kararda belirtildi.

PİŞMANLIK GÖRÜLMEMESİ NEDENİYLE İNDİRİM UYGULANMADI

Ateş etmenin asıl amacının maktulün araç içerisinde bulunan cep telefonu ve kulaklığı almak olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu olaydan sonra ortaya çıkan görüntü ve ses kayıtları sanığın olayın başlangıcından itibaren yağma suçunu işlemek amacıyla hareket ettiğinin kabulünü gerektirmektedir ayrıca sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir. Yargılamada amacın mutlak gerçeklik değil mutlak gerçekliğe olabildiğince yaklaşmak umuduyla maddi gerçeklik olduğu bilinerek, başkaca araştırma yapılmasının davanın esasına etki etmeyeceği gibi usul ekonomisine de uygun düşmeyeceği anlaşılmış ve başkaca araştırma yapılmamıştır. 'Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak dosyadaki delillerle hüküm kurulmuştur."

Mahkemenin kararında, sanığın eylemi sonrası herhangi bir nedametinin (pişmanlık) görülmemesi nedeniyle indirim uygulanmadığına da dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini söyleyen Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarında, Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

8 Mart'ta yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay hapse çarptırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA