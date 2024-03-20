Silah kavganın ortasında kalan kadın kurşunlardan kaçamadı

Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yoldan geçen H.B. isimli kadın, tabancadan ateşlenen kurşunla yaralandı. Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarken H.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA