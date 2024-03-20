- Asayiş

Silah kavganın ortasında kalan kadın kurşunlardan kaçamadı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde. caddede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen H.B. isimli kadın yaralandı.

Silah kavganın ortasında kalan kadın kurşunlardan kaçamadı mask
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Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yoldan geçen H.B. isimli kadın, tabancadan ateşlenen kurşunla yaralandı. Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarken H.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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20 Mar 2024 - 17:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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