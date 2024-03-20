Estetik ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

'BİZE KARŞI BİR TEDİRGİNLİKLERİ VAR'

Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Olayda ihmal iddiasında bulunan kardeşi Mustafa Gültekin, "Yıkılmış bir durumdayız. 13 yaşındaki kız yeğenim şu anda benim evimde kalıyor. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Hastaneye gidip, 'Ben Ahu Gültekin'in kardeşiyim, dediğimde karşımdaki doktorlar kekeleyerek konuşuyor. Yani bir tedirginlikleri var. Bize bir açıklama yapamıyorlar. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldum. Savcılığa belirttim ve herhangi bir aksilik var mı, diye ablama otopsi yaptırdım. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş" dedi.

Olayla ilgili hastane yetkilileri ise, konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA