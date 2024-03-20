20 Mar 2024 - 17:29- Asayiş G:

Estetik ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de 11 Mart'ta burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için hastaneye giden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin (42), 9 saat süren ameliyatın ardından 5 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ihmal olduğunu iddia eden Ahu Gültekin'in kardeşi Mustafa Gültekin (39), şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastane konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, açıklama yapmadı.

Estetik ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

'BİZE KARŞI BİR TEDİRGİNLİKLERİ VAR'

Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.  Olayda ihmal iddiasında bulunan kardeşi Mustafa Gültekin, "Yıkılmış bir durumdayız. 13 yaşındaki kız yeğenim şu anda benim evimde kalıyor. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Hastaneye gidip, 'Ben Ahu Gültekin'in kardeşiyim, dediğimde karşımdaki doktorlar kekeleyerek konuşuyor. Yani bir tedirginlikleri var. Bize bir açıklama yapamıyorlar. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldum. Savcılığa belirttim ve herhangi bir aksilik var mı, diye ablama otopsi yaptırdım. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş" dedi.

Olayla ilgili hastane yetkilileri ise, konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi. 

Kaynak: DHA

# Polis, Bir, sonra, açıklama, Mart, ilgili, var, Soruşturma

20 Mar 2024 - 17:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı mask
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Plastik fabrikasında yangın faciası mask
Plastik fabrikasında yangın faciası
Arda Turan davasında karara varıldı: Hapis ve para cezasına çarptırıldı! mask
Arda Turan davasında karara varıldı: Hapis ve para cezasına çarptırıldı!
Kaçakçılığa 14 gözaltı mask
Kaçakçılığa 14 gözaltı
Feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Yine koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü mask
Yine koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber