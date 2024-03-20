20 Mar 2024 - 17:24- Magazin G:

7 Aylık hamile olan Gonca Vuslateri evlendi

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7 Aylık hamile olan oyuncu Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi.

7 Aylık hamile olan Gonca Vuslateri evlendi mask
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Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.

"ERKEK ARKADAŞIMLA ORTAK YANIMIZ YOK"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuşmuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Gonca Vuslateri, sadece adını bildiğimiz tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi. 7 aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile öğle saatlerinde aile arasında yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi.

Kaynak: MYNET

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20 Mar 2024 - 17:24 - Magazin

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