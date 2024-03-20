Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ali Yılmaz idaresindeki ceza infaz kurumuna ait 07 FSL 46 plakalı kamyonet, Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonetteki infaz koruma memuru Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.
Bayraktar'ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.