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Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü

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Kepez'de infaz kurumuna ait kamyonet kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada devrilen kamyonetin içinde bulunan infaz memuru yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci kaza! Kamyonet devrildi, infaz koruma memuru öldü mask
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Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ali Yılmaz idaresindeki ceza infaz kurumuna ait 07 FSL 46 plakalı kamyonet, Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonetteki infaz koruma memuru Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.

Bayraktar'ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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20 Mar 2024 - 17:22 AA Antalya- Gündem

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