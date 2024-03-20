Alanya'da yabancı turistlerin sörf keyfi

Alanya'da yabancı uyruklu bir grup turist, sörf yaparak eğlenceli zaman geçirdi.
Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 17, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü ilçede dalga boyu 2 metreyi buldu.
Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen yabancı uyruklu bir grup, Keykubat Plajı'nda sörf yapmanın keyfini yaşadı.
Sörfçülerden Alman uyruklu Per Karstens, gazetecilere, havası güzel olduğu için Alanya'ya geldiklerini söyledi.
Sörf yapmak için dalgaların uygun olduğunu anlatan Karstens, "Bu manzarada dalgaların arasında sörf yapmak tarif edilemez bir şey. Bu duyguyu çok seviyorum." dedi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.