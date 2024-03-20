Mahmutlar’ın 7 muhtar adayı bir araya geldi

20 yıldır Mahmutlar Muhtarı olan Ahmet Top, 31 Mart 2024 seçimlerinde Alanya CHP Belediye Meclis üyesi Adayı Olarak CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik listesinde yer aldı. Muhtar Ahmet Top, bugün Mahmutlar’da şuana kadar muhtar adayı olan 7 aday ile toplantı yaptı. Muhtar Ahmet Top, tüm adaylara Nevruz Bayramı dolayısıyla zeytin ağacı hediye etti. Muhtar adaylarına başarı dileyen Muhtar Top, “Mahmutlar’da muhtar adayı arkadaşlarımla buluştum. Hepsini tebrik ediyorum. Beraber yöneteceğiz. Başarılar diliyorum. İşimiz gücümüz Mahmutlar Alanya. Birlikte daha güçlüyüz. Yarın 21 Mart Türklüğün 3000 yıldır kutladığı Nevruz Bayramı kutlu olsun. Doğanın canlandığı baharın gelişinin başlangıcı kutlu olsun bu güzel gün anısına hepimize zeytin ağacı hediye olsun” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.