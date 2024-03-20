- Spor

Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk giren Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

'SAHAYA GİRDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde, “Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara ‘soyunma odasına gidin’ demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA
# Bir, sonra, hakim, Fenerbahçe, trabzonspor, süper lig, trabzon

20 Mar 2024 - 16:45 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı mask
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi mask
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi
Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş açıklamalar! mask
Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş açıklamalar!
Ali Koç'tan şok istifa! mask
Ali Koç'tan şok istifa!
Tekke 4 gün izin verdi mask
Tekke 4 gün izin verdi
Milli takım ödülü mask
Milli takım ödülü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber