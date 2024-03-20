Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı

Süper Lig'de Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk giren Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

'SAHAYA GİRDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde, “Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara ‘soyunma odasına gidin’ demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA