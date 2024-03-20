Alanya standı Moskova’da göz kamaştırıyor

Bu yıl 19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen, Uluslararası MITT Turizm Fuarı, son 30 yıldır aralıksız olarak Moskova'da gerçekleşiyor. Seyahat ve ağırlama firmaları için etkili bir B2B etkinliği olarak dünya çapında tanınan MITT, her yıl Rusya'dan ve dünyanın dört bir yanından seyahat sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir kitleyi kendine çekiyor. 30 ülkeden 909 firma ve kurumun katıldığı fuarda, Alanya kendine ait özel standı ile yer aldı. Alanya’yı temsilen, 3 gün boyunca devam edecek olan fuarda bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, gün boyu standda yoğun bir ziyaretçi trafiği olduğunu belirtti. Alanya standını ziyaret edenler arasında Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de vardı.

MOSKOVA FUARI’NDA ALANYA İLGİ ODAĞI OLDU

Alanya için önemli turizm pazarlarından biri olan Moskova’da gerçekleştirilen fuarla ilgili bilgi veren Dahaoğlu, “Moskova Fuarı için özel olarak tasarlanan standımız, Alanya'yı ilk günden bu yılın en gözde standı haline getirdi. Modern ve etkileyici bir dizaynı olan standımız, hem görsel açıdan Alanya’yı en iyi şekilde anlatacak hem de gerekli tüm içerikleri bulunduran şekilde hazırlandı. Ziyaretçilerimizin beğenilerini ifade etmesi bizleri mutlu ediyor. Moskova fuarı bizim açımızdan oldukça yoğun devam ediyor. Alanya standına olan ilgiyi, stand önünde bilgi almak için oluşan kuyrukları görmek umut verici. Bu sene MITT Moskova Fuarı’nda en çok dikkat çeken konu; Anex Tour, Tez Tour, Coral Travel, Biblo Globus, Pegas gibi büyük tur operatörlerinin yine bu fuarda olmaması. Bu durum gerçekten çok üzücü, zira birçok yerel acente temsilcisi anlaşma yapmak için tur operatörlerini göremeyince hayal kırıklığı yaşıyorlar. Büyük tur operatörleri ise fuar öncesi ve sonrasında otelcilerle birlikte workshoplar yapmayı tercih ediyor. Bakanlığımızın destek vermesine rağmen katılmıyor olmalarına kimse anlam veremiyor. Böyle fuarların daha hareketli geçmesi ve ayakta kalabilmesi, her kesimin destek vermesiyle mümkün olur. Büyük Tur Operatörlerini fuarda birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Rakamlara baktığımızda Rusların her zaman birinci destinasyon olarak tercih ettikleri ülke Türkiye ve bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AKDENİZ’DE RUSLAR ALANYA’YI İSTİYOR”

Fuara gelen ziyaretçiler arasında en popüler tercihin Akdeniz çanağı içerisinde Alanya olduğuna değinen Dahaoğlu, “Fuarda gözlemlediğim ve Alanya adına bizleri çok mutlu eden konu gelen ziyaretçilerin tüm Akdeniz destinasyonları içerisinde ilk olarak Alanya’yı soruyor olmaları. Ruslar bu sene de yine hem ülkenin her kesiminde tanınmış olması hem fiyatları hem de şehir avantajı gibi sebeplerle Alanya’yı tercih ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, ITB Berlin Fuarı’nda yapmış olduğumuz görüşmede bizlere Almanların şu an birinci sıraya yerleştiğini söylemişti. Ancak MITT Moskova Fuarı’ndaki ilgiye ve yaptığımız görüşmelere bakarsak bunun değişeceğini düşünüyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakika satışlarıyla, tekrar Ruslar Türkiye’yi en çok tercih eden ülkeler arasında birinci sırayı alacaktır” diye konuştu.

"RUS PAZARINDA OLUMLU BİR İVME YAKALAYACAĞIZ"

Fuarda yaptığı görüşmelerle ilgili detaylardan da bahseden Mehmet Dahaoğlu, “Bu pazarla ilgili önemli sorunlardan biri uçakların uçabilmesi için teknik destek ve ekipman tedariği gerekmesi. Ancak maalesef Avrupa ve Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar yüzünden uçaklara gerekli bakımların yapılamaması burada büyük sorunlara yol açıyor. Umarız bu da en kısa sürede çözülür ve uçaklar ait oldukları göklerde uçarlar. Öte yandan yerel tur operatörleri ve acente temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde, Rusya'da yaşanan ekonomik zorluklar ve son seçimlerin ardından, rublenin döviz kuru karşısında beklenen değişimi sebebiyle insanların alım gücünün düşebileceği konusu. Ayrıca yapılan seçimlerde Putin’in halkın yüzde 87’sinin oyunu alarak rekor bir sayı ile tekrar başkan olarak seçilmesinin, halkın devlet politikasını desteklediğini göstermesi ki bu da savaşın kolay kolay bitmeyeceğini işaret ediyor. Fakat, bu değerlendirmelere rağmen, sektöre olan güvenimiz tam. Rus pazarında her sene olduğu gibi bu sene de olumlu bir ivme yakalayacağımıza, tatilcilerin taleplerinin artmaya devam edeceğine olan inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuara katılan turizm profesyonelleri 3 gün boyunca yapacakları görüşmelerin ardından, 2024 sezonu öngörüleriyle dönmüş olacaklar.